Tutto esaurito per “Il vernacolo è servito”

Grande successo per IL VERNACOLO E’ SERVITO in Piazza San Domenico. Esauriti da giorni tutti i posti disponibili per la serata e continuano ad arrivare altre richieste agli organizzatori che stanno addirittura valutando se fare una replica.

L’idea di abbinare cibo e teatro popolare ha funzionato alla grande e probabilmente l’iniziativa di Venerdì sarà ripetuta anche nei prossimi anni. Una cena tipica aretina viene proposta in una delle piazza più belle di Arezzo e le varie portate sono accompagnate dall’ironia e la spontaneità del nostro vernacolo. La storia scritta per l’occasione da Roberta Sodi ha il suo palcoscenico naturale davanti alla Chiesa di San Domenico.

Le finestre che si affacciano sulla piazza, un piccolo chiosco con il bar, dei tavolini e delle sedie questi gli ingredienti di una serata che si annuncia speciale per gli attori della Compagnia del Polvarone, che tornano dopo tanto tempo davanti al loro Pubblico. Grande soddisfazione naturalmente anche per l’organizzatore Sandro Sarri, Presidente di Casa Thevenin a cui andranno i proventi della serata. L’appuntamento è per Venerdì 31 alle ore 20,15, ma naturalmente l’accesso è solo per quelli che hanno prenotato per tempo.