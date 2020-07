Tutto esaurito per “Il Vernacolo è servito”

Il Vernacolo è servito è la nuova iniziativa messa in piedi da Casa Thevenin e la Compagnia del Polvarone che andrà in scena Venerdì 31 luglio alle ore 20,15 in Piazza San Domenico.

In una delle piazze più belle e suggestive di Arezzo la cucina tipica aretina si incontra con il nostro teatro in vernacolo. Tra una portata e l’altra gli attori del Polvarone si esibiranno in una storia tutta aretina nata come sempre dalla penna e dall’ingegno di Roberta Sodi, l’infaticabile autrice e regista del Polvarone. L’iniziativa sembra aver raccolto subito l’interesse della gente se è vero che da giorni c’è già il tutto esaurito.

Queste le parole del Presidente di Casa Thevenin Sandro Sarri “Nel 150° della nostra nascita tanti dovevano essere i momenti di festa, che la nostra Fondazione voleva condividere con l’intera città. Purtroppo però la brutta pandemia ci ha costretto a ridurre i momenti di convivialità e di festeggiamento nei teatri e nelle piazze dove eravamo soliti raccontare i nostri servizi e la nostra attività. Adesso finalmente siamo riuscire a mettere insieme questo evento davvero speciale con gli amici del Polvarone che non finirò mai di ringraziare. Le prenotazioni per la serata hanno superato ogni più rosea previsione e da giorni ormai abbiamo già il tutto esaurito”.