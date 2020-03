Uffici del Comune di Arezzo: il vademecum. Si accede ai servizi solo per reali, gravi e comprovate necessità e su appuntamento. Fino al 3 aprile

Conformemente a quanto previsto dal recente decreto del presidente del consiglio dei ministri sulle misure di contenimento del virus Covid 19 estese a tutto il territorio nazionale, anche gli uffici comunali si adeguano, soprattutto per quanto attiene la loro articolazione organizzativa e il rapporto con il pubblico.

L’invito a tutti i cittadini è quello di non recarvisi di persona e di utilizzare invece la mail e il telefono. L’indispensabilità di recarsi in un ufficio comunale deve essere dettata solo da casi di reale, comprovata, documentata e indifferibile necessità: anche in queste situazioni, tuttavia, si potrà fruire del servizio solo su appuntamento, entrando uno alla volta, rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro fra cittadino e dipendente comunale. Per accedere a palazzo comunale va utilizzato esclusivamente l’ingresso da piazza della Libertà.

Ecco nel dettaglio cosa accade fino al 3 aprile prossimo: è soprattutto per lo Sportello unico che valgono i principi sopra enunciati. Reali, comprovate e indifferibili ragioni d’urgenza, ingresso solo su appuntamento e solo al diretto interessato, fatti salvi i casi di minore accompagnato da un solo genitore o dell’accompagnatore di persona disabile. Il rilascio della carta di identità elettronica è assicurato per casi di urgenza documentata come imminente espatrio e furto di tutti i documenti. Sono sospesi fino al 3 aprile il servizio di rilascio a domicilio della carta di identità e la possibilità di deposito della carta presso la sede comunale.

Autentiche di sottoscrizione, passaggi di proprietà di veicoli, autenticazione di copie, legalizzazione di fotografie: solo in casi di estrema necessità, avendo già compilato lo stampato dell’ente che lo richiede (banca, poste) oppure scaricandolo dal sito del comune di Arezzo.

Viene garantita la ricezione delle dichiarazioni di nascita e di morte. Per entrambi i servizi serve comunque prenotare un appuntamento.

Certificazioni storiche: l’accesso è previsto soltanto in caso di urgenza non differibile.

Pubblicazioni di matrimonio/richiesta di costituzione di unione civile: solo previo appuntamento ed esclusivamente per casi di reale e comprovata urgenza.

Deposito della dichiarazione anticipata di trattamento: solo su appuntamento ed esclusivamente per casi di reale e comprovata urgenza.

Ritiro atti in deposito presso la casa comunale e contrassegno invalidi: solo previo appuntamento.

SGATE: il servizio funziona previo appuntamento e solo ed esclusivamente per casi di scadenza entro il 3 aprile. È possibile attivarlo anche attraverso il seguente indirizzo email: [email protected]

Agevolazioni e contributi in ambito sociale: il servizio funziona previo appuntamento e solo ed esclusivamente per casi di scadenza entro il 3 aprile.

Il servizio di rilascio di nuovi permessi ZTL funziona previo appuntamento e solo ed esclusivamente per casi di reale e comprovata urgenza.