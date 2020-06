Ultimo giorno di scuola, l’amministrazione comunale incontra i ragazzi delle ultime classi e da loro un piccolo ricordo

Festeggiato oggi a Castiglion Fibocchi l’ultimo giorno di scuola con il suono della campanella. L’amministrazione comunale ha organizzato un piccolo evento in palestra ( causa pioggia) per celebrare l’ultimo giorno di scuola alla Ugo Nofri dell’IC Giorgio Vasari di Arezzo per regalare ai bambini di V elementare e ai ragazzi di III media il loro ultimo giorno di scuola.

Le due classi a termini di un ciclo di istruzione hanno rappresentato utte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado del piccolo comune. “E’ un piccolo gesto che abbiamo fortemente voluto-afferma l’assessore all’istruzione Rachele Bruschi – siamo stati tutti studenti e sappiamo che importanza avesse l’ultimo giorno di scuola. Soprattutto per i ragazzi della III media che il prossimo anno prenderanno i mezzi per andare in città come abbiamo fatto anche noi genitori e lasceranno gli amici con cui hanno condiviso tutto fin dalla scuola dell’infanzia.

Un’amministrazione attenta che vive il proprio paese non poteva non regalare un piccolo momento come questo e non sarà certo una pandemia mondiale ad impedire ai ragazzi di salutarsi e salutare le insegnanti”. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Marco Ermini, del dirigente scolastico dell’IC Giorgio Vasari Sauro Tavarnesi. I ragazzi hanno avuto un piccolo ricordo da parte dell’amministrazione.