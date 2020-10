Un anno di incontri per conoscere sé stessi con Arezzo Psicosintesi

AREZZO – Un anno di iniziative per scoprire sé stessi con Arezzo Psicosintesi. L’associazione cittadina, attiva da oltre venticinque anni, ha strutturato un ricco calendario che si svilupperà fino al prossimo maggio attraverso quasi cento appuntamenti tra conferenze, seminari, corsi di formazione e percorsi meditativi dedicati ad un’esplorazione del proprio mondo interiore e del contesto sociale attraverso gli strumenti della psicologia.

Una particolare attenzione sarà orientata ai risvolti sull’io nell’attuale situazione di emergenza sanitaria a cui saranno dedicate le prime due conferenze gratuite che, ospitate da Spazio Seme, apriranno il programma del 2020-2021: venerdì 23 ottobre si terrà “Covid e psicologia” e venerdì 20 novembre “Il contagio psichico. Una possibile sintesi tra Previdenza e Speranza” che saranno tenuti rispettivamente dagli psicoterapeuti Andrea Bocconi e Carla Fani. Il ciclo di conferenze proseguirà fino a marzo e sarà trasmesso anche in diretta streaming su Zoom, andando a configurare una delle maggiori novità dell’anno. Le misure previste per la prevenzione del contagio da Covid19 costringeranno infatti a ridurre i numeri dei partecipanti alle diverse iniziative e, per questo motivo, sono state previste anche modalità di partecipazione digitale. Un percorso esclusivamente on-line, ad esempio, sarà proposto con “Libri per fiorire” che si svilupperà attraverso sei incontri tenuti da Marco Montanari, filosofo e presidente di Arezzo Psicosintesi, dove i classici della letteratura forniranno una chiave d’analisi per la propria vita: il primo appuntamento sarà giovedì 29 ottobre con “Alice nel paese delle meraviglie”. Lo stesso Montanari terrà anche due incontri introduttivi per approfondire la visione e gli strumenti della psicosintesi che sono in calendario sabato 7 novembre e giovedì 3 dicembre.