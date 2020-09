“Un insolito Perdono” inaugurazione della copia del busto dedicato a Brilli Peri

Sabato 5 settembre alle ore 18.30 in una breve ma intensa cerimonia organizzata su piazza Umberto I dall’Associazione “Memoria Rossoblu”, proprio di fronte alla sua sede, sarà inaugurato la copia del busto dedicato a Gastone Brilli Peri il cui originale fu realizzato dall’artista Pietro Guerri.

Nonostante le difficoltà attraversate in questo 2020 sia da un punto di vista sanitario che economico per il Covid-19, l’Associazione “Memoria Rossoblù”, su iniziativa dell’Avvocato Leonardo Paterniti, ha raggiunto l’obiettivo di Riportare Gastone al Brilli Peri. Questo era quanto promesso dall’avvocato alla conferenza stampa del 31.05.2019 in occasione della presentazione del recuperato marchio storico del Montevarchi Calcio.

In poco tempo e in periodo di pandemia, l’invito è stato raccolto da tifosi e appassionati di sport che hanno versato i fondi necessari alla fusione in bronzo della copia del busto di Gastone Brilli Peri campione del Mondo di automobilismo 1925 per riportarlo allo stadio Brilli Peri. Con la partecipazione dei cittadini di Montevarchi, di noti imprenditori, associazioni come il Lion’s Club e Panathlon International e l’aiuto della Banca del Valdarno è stata possibile la realizzazione dell’opera.

Il busto originale del Conte Gastone Brilli Peri si trova oggi al Museo del Cassero per la Scultura del ‘900, e non più allo stadio comunale a lui intitolato da dove dominava la tribuna centrale. In pochi mesi, nonostante la pandemia del Covid-19, grazie all’entusiasmo generato da tale iniziativa, è stata realizzata la copia con l’antica tecnica della cera persa e fusione in bronzo, riprodotta perfettamente all’originale. La copia del busto sarà collocata allo stadio comunale Brilli Peri e sarà ceduta al Comune di Montevarchi. Intanto nei giorni di svolgimento di questo Insolito Perdono la copia, dopo la sua inaugurazione alla presenza del Sindaco e della autorità cittadine, sarà collocata all’interno della vetrina della sede dell’Associazione posta in via Roma 14.