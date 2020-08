Un nuovo campo sintetico a Terranuova Bracciolini

Nuovo campo da calcio a 11 in erba sintetica all’interno del Ppa

“Un passo significativo per potenziare le strutture sportive comunali, offrendo uno spazio all’altezza delle esigenze”. Così il Sindaco di Terranuova, Sergio Chienni, annuncia l’avvio dei lavori di riqualificazione del campo da calcio a 11, all’interno del Parco pubblico attrezzato “Tiziano Terzani”.

“Con un investimento di circa 360 mila euro – aggiunge il primo cittadino – sono già iniziati i lavori che consegneranno un campo in erba sintetica e saranno potenziati gli spogliatoi esistenti. Un’opera importante che risponde alle richieste della società calcistiche del nostro territorio”. “In linea con il cronoprogramma dei lavori pubblici, seppur adeguandoci alle difficoltà causate dalla pandemia – ha detto il vicesindaco Mauro Di Ponte – l’amministrazione comunale porta avanti i progetti che aveva in cantiere. In particolare, gli interventi al campo di calcio a 11 prevedono, oltre alla raschiatura del terreno in sabbia e conseguente collocazione di un manto sintetico con specifici drenaggi e strutture per l’irrigazione, una nuova illuminazione alle torri faro e l’allargamento della superficie per il

riscaldamento degli atleti. Contiamo entro la fine dell’anno di poter inaugurare il nuovo campo”.

Grazie ad una serie di opere il nuovo campo da calcio a 11 sarà omologabile per la 3° categoria, 3° categoria U21, Juniores Provinciale U18 e 3° categoria U18, s