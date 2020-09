Un successo il Mercatino dei ragazzi di domenica, oltre 9mila euro l’incasso

Euro 9.200,00 !! ottimo incasso, un ritrovato slancio ed impegno nel Mercatino dei ragazzi che si è svolto domenica al parcheggio dell’EDEN.

Tutti i banchi presentavano una bella offerta di merce, visitati da un buon numero di persone che hanno trovato opportunità di acquisto dando così le proprie offerte al Calcit.

Il parcheggio dell’EDEN concesso gratuitamente da Atam Parcheggi , si è rivelato una ottima posizione sia per la sicurezza che per la comodità ed accesso ai visitatori; pensiamo che sia una buona opportunità per futuri mercatini in quanto permette di mantenere distanze senza pericolo di affollamento.

Lo svolgimento del mercatino è stato possibile grazie al supporto di tutte le istituzioni con le quali ci siamo confrontati costantemente per garantire al massimo le migliori condizioni di sicurezza in particolare quelle a contrasto del coronavirus.

Un Grazie alla macelleria Ercoli sempre vicino al Calcit che ha permesso di avere un minimo riferimento per un panino e soprattutto, vista la calda giornata, il costante rifornimento di acqua e bibite; tutti i banchi erano distanziati e dotati di Gel per l’igiene delle mani e tutti, visitatori e partecipanti hanno indossato la mascherina.

Il ricavato sarà destinato al servizio SCUDO – cure domiciliari oncologiche; un servizio attivo fin dal 2004 che grazie ai contributi dei cittadini (costo del servizio euro 300.000 annuo) offre assistenza gratuita al proprio domicilio ai malati oncologici e malati ad alta complessità.