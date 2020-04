Una App che supporta i cittadini in quarantena. Verrà testata per la prima volta a Montevarchi

La start-up orYgin ha progettato un’applicazione pensata con un obiettivo nuovo e originale: offrire un supporto reale e concreto ai Comuni e al soggetto in quarantena sottoposto a limitazioni sanitarie.

L’applicazione scaricabile su tutti gli smartphone è immediatamente utilizzabile e offre una serie di servizi per i cittadini e le amministrazioni. Nel primo caso aiuta chi si trova bloccato in quarantena domiciliare; nel secondo offre la possibilità di ottenere dati certificati, in modo immediato, direttamente dai cittadini registrati. Si tratta di dati immutabili e incorruttibili, necessari per ottimizzare le attività in favore del cittadino e combattere più efficacemente la battaglia contro il virus: consegna di farmaci e alimenti a domicilio, richiesta di assistenza domiciliare sanitaria e psicologica, attivazione di servizi sociali.

La piattaforma una volta integrata dalle amministrazioni locali, a fine emergenza Covid-19, nella fase 2 e 3, potrà essere implementata e utilizzata per la completa gestione dei servizi amministrativi, garantendo il mantenimento del necessario distanziamento sociale.

L’applicazione verrà testata per la prima volta nel comune di Montevarchi. Il via libera è arrivato dal sindaco, Silvia Chiassai Martini, che ha emesso un’ordinanza (la n. 120 del 2020, registrata nell’Albo Pretorio n. 901 del 2020) con la quale, nell’ambito delle misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini, ha disposto l’utilizzo dell’applicazione Orygin.

Per il lancio orYgin ha deciso di affidarsi a un conduttore radiofonico e televisivo: il toscano “Doc” Tinto (Nicola Prudente), autore e conduttore di “Decanter” su Radio2.