Una mostra per presentare la nuova rivista degli studenti aretini

Una mostra per presentare la nuova rivista della Fds – Federazione degli Studenti della provincia di Arezzo. L’appuntamento è fissato per sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo, all’interno di Camere Civico 15 in palazzo Chianini Vincenzi, e rappresenterà l’occasione per raccontare il lavoro giornalistico svolto da un gruppo di studenti aretini che ha portato alla nascita della zine dal titolo “Ma–però”. La testata, distribuita gratuitamente negli eventi della stessaFdS, verrà fatta conoscere alla cittadinanza attraverso una mostra sensoriale allestita direttamente dai ragazzi e strutturata con un percorso tra gli articoli del giornale che saranno appesi alle pareti e che verranno letti dalla voce dei loro redattori.

La giornata di domenica sarà arricchita da un’ulteriore iniziativa: dalle 16.00, gli studenti intervisteranno il giornalista aretino Francesco Caremani in una sorta di talk con l’obiettivo di comprendere e di far comprendere l’arte del giornalismo ai tempi dei social media, delle fake news e dei titoli acchiappaclick. «Ogni edizione del nostro giornale propone molti articoli interessanti – afferma Giada Alisi della FdS, nonché redattrice di “Ma-però”, – spaziando dal sempre più irriverente oroscopo alle poesie che, insieme ai disegni fatti da alcuni ragazzi delle superiori, aiutano a completare una zine che consideriamo la nostra piccola opera d’arte».

La mostra sarà ad ingresso gratuito con orario dalle 9.00 alle 19.00 e, nel corso dell’intero fine settimana, i visitatori potranno osservare e portare a casa una copia di “Ma-però”, facendo affidamento anche sulla presenza dei ragazzi della zine che saranno a disposizione perrispondere a domande e curiosità, spiegando i contenuti di pagine che affrontano tematiche diversificate: dalla politica al green, dallo sport all’arte, dal territorio all’oroscopo. L’invito rivolto all’intera cittadinanza è anche a portare un contributo alla realizzazione della testata della FdS e, per questo motivo, sarà allestito un angolo dove ognuno potrà lasciare pensieri, articoli o opinioni.