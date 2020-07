Una nuova ambulanza per la comunità di Camucia

Si è trasformato in un bel momento di festa il dono di una nuova e moderna ambulanza alla Misericordia di Camucia. Il taglio del nastro e la benedizione ufficiale del mezzo è avvenuto questa mattina nel piazzale antistante la chiesa del Cristo Re della popolosa frazione cortonese. Presenti i vertici della Banca Popolare di Cortona artefice unica della donazione, con in testa il direttore generale Roberto Calzini e il Presidente Giulio Burbi. Alla mattinata non è voluto mancare nemmeno il sindaco di Cortona Luciano Meoni.

“C’è sempre maggiore bisogno di doni così preziosi – ha sottolineato il primo cittadino Meoni – e il mio plauso va al consiglio di amministrazione della Banca che ha scelto di finanziare un intervento sociale di tale portata. Dopo questo lungo periodo di emergenza sanitaria tutti noi ci siamo ancora più resi conto quanto sia importante un servizio sanitario efficiente ed efficace. La Misericordia di Camucia è da sempre un punto di riferimento essenziale per il territorio e sicuramente saprà utilizzare al meglio questo nuovo mezzo di soccorso, così moderno e attrezzato, per il bene della nostra comunità”.

Particolarmente felici e soddisfatti i dirigenti dell’istituto di credito di Cortona che hanno fortemente voluto portare avanti questa iniziativa sociale nel pieno spirito di mutuo soccorso che contraddistingue la Banca da decenni.“L’ambulanza non è solo ‘un pezzo di ferro’, quello che in termini informatici si chiama hardware”, sottolineano Il Presidente Giulio Burbi e il Direttore Generale della Bpc Roberto Calzini. “Non servirebbe a nulla senza la capacità, la professionalità, la passione dell’elemento umano nella macchina; e questo è costituito dalla donne e dagli uomini della Misericordia, che sono il software che fa funzionare i “pezzi di ferro”. Tutti questi valori, compreso l’elemento umano nella macchina, costituiscono da sempre il corredo cromosomico di una banca di Comunità come la nostra, che sta sul territorio da quasi 140 anni”.

L’ ambulanza oggi dismessa è stata donata dalla Misericordia di Camucia alla municipalità di Djilor in Senegal ed è già partita per il paese africano dove potrà continuare ad essere utile per la popolazione.“Con questo nuovo e bellissimo mezzo saremo in grado di espletare al meglio tutte le nostre attività quotidiane di trasporto urgenza– ha sottolineato durante l’inaugurazione il Governatore della Misericordia di Camucia Alessandro Grazzini. “Si tratta di uno straordinario regalo per l’intera comunità che ci onoriamo di servire con dedizione e passione da tanti anni. Un grazie alla Banca Popolare che in questi anni non ci ha mai lasciati soli”.