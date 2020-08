Una passeggiata nei boschi di Raggiolo con un omaggio a Shakespeare. I Noidellescarpediverse presentano “Sogno di un pomeriggio d’estate

Una passeggiata nel bosco e un omaggio alla genialità di Shakespeare. Mercoledì 19 agosto, alle 16.30, Raggiolo sarà sede dello spettacolo itinerante “Sogno di un pomeriggio d’estate” che, promosso da La Brigata di Raggiolo in collaborazione con l’associazione culturale Noidellescarpediverse, accompagnerà gli spettatori tra vicoli e sentieri del borgo casentinese per proporre un pomeriggio di teatro e natura.

L’appuntamento, a partecipazione gratuita, è inserito nella rassegna “Il crinale – Parole come pietre” e vedrà per protagonisti gli attori Samuele Boncompagni e Riccardo Valeriani che metteranno in scena le atmosfere oniriche liberamente ispirate a “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare.

L’iniziativa prenderà il via da piazza San Michele con una passeggiata dolce e accessibile a tutti di circa mezz’ora che, percorrendo la via lastricata in mezzo ai castagni, terminerà in uno degli angoli più suggestivi del territorio come la radura del ponte medievale di Prata. Durante questo tragitto, gli spettatori-camminatori saranno introdotti all’interno della storia dall’apparizione di una serie di personaggi che rappresenteranno la magia del bosco tra il regno delle fate e il caotico regno dei folletti. La natura alle porte di Raggiolo fornirà un suggestivo teatro per ricostruire le vicende raccontante nella commedia shakespeariana e per ricostruire l’originale ambientazione del testo nella foresta di Atene dove il re Teseo era in procinto di sposare l’amazzone Ippolita.

«Il pubblico – commenta Boncompagni, – sarà coinvolto attivamente nello spettacolo e interagirà con i personaggi per contribuire alle vicende narrate. Con questo pomeriggio torniamo a proporre un’innovativa formula di teatro itinerante ideata insieme a La Brigata di Raggiolo che permetterà di rivivere alcuni estratti della celebre commedia di Shakespeare, di partecipare ad una bella passeggiata nei boschi di Raggiolo e di scoprire un luogo affascinante ma quasi sconosciuto come la radura del ponte di Prata».