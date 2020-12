Una rete di Cutolo all’ultimo minuto salva l’Arezzo (1-1)

Quella che doveva essere la partita della svolta, lo scontro diretto da dove iniziare la risalita della classifica ha rischiato invece di essere quella che metteva fine alle speranze.

Speranza che resta accesa con il lumicino perchè l’Arezzo nelle prossime gare deve fare punti con le dirette concorrenti per la salvezza ma se spreca occasioni come quella di oggi diventa difficile trovare quella fievole luce.

Ci salva il capitano all’ultimo respiro, Cutolo ci consegna un punto che nessuno pensava di avere in classifica fino al minuto 95′. Cutolo e Di Paolantonio hanno riacciuffato il risultato, quando ad inizio gara Camplone li ha fatti accomodare in panchina.

Questa squadra si porta dietro tanti errori, alcuni giustificabili, altri meno che ad oggi ne hanno compromesso seriamente il campionato. Se la squadra non ritrova se stessa, gli stimoli per reagire, il destino è già scritto. Una squadra priva di un’anima dove il suo allenatore non riesce a farla giocare come racconta la sua storia. Ogni gara una formazione diversa, è difficile trovare giocatori che possono formare l’ossatura e poi affidare il timone per condurre la nave fuori dalla tempesta.

Il punticino di oggi ci auguriamo possa dare almeno quelle energie mentali decisive per trovare la svolta perchè domenica è di nuovo battaglia, e poi ancora, e di nuovo fino al termine del campionato.

Non esistono altre possibilità o alternative servono punti partita dopo partita. Non pensiamo nemmeno al mercato perchè se ci arriveremo senza aver fatto passi in avanti gennaio quando arriva potrebbe essere già troppo tardi.

Paolo Nocentini