Una settimana difficile per i volontari de La Racchetta

Era emerso dai bollettini che la scarsità di precipitazioni stava facendo alzare il rischio incendi anche sul nostro territorio, con temperature elevate e giornate ventose che avrebbero facilitato la propagazione del fuoco sulla vegetazione.

E’ stata una settimana piuttosto difficile per i Volontari Antincendi Boschivi de La Racchetta di Arezzo che ormai dal 4 di agosto si trovano impegnati a garantire in turni alterni la propria presenza su un difficile incendio che ha bruciato circa 70 ettari a confine tra le Provincie di Siena e Grosseto inviando a supporto delle squadre locali personale altamente specializzato.

Oltre alle emergenze sul territorio fuori dalla provincia La Racchetta è stata impegnata in numerosi incendi di vegetazione e boschivi sul territorio locale; l’ 11 agosto infatti sono intervenuti in un incendio al Palazzo del Pero che ha percorso 3000 mq di macchia e sottobosco, il 13 di agosto sono stata impegnati poco dopo le 14:00 in un principio d’ incendio nell’ area industriale della Carbonaia, a pochi passi dal raccordo, che ha bruciato 1000mq di vegetazione; in fine nella giornata di ieri, poco prima delle 17:00 di un caldo Ferragosto 2 nostre squadre sono state inviate in un incendio di oliveta in Loc. Bagnaia poco dopo le Ville di Monterchi, anche in questo caso il fuoco ha incenerito circa 7500 mq di vegetazione.

Il persistere dell’ alta pressione porterà ad un repentino innalzamento del rischio incendi almeno per tutta la prossima settimana, con ciò le nostre squadre continueranno il servizio di prevenzione sul territorio comunale di Arezzo, invitiamo comunque a prestare attenzione ricordando il divieto di abbruciamento di residui vegetali su tutto il territorio Regionale.