Una sonda ecografica portatile in dono al San Donato

Rotary Club e Vespa Club Arezzo hanno donato alla Asl Tse una sonda ecografica portatile con tablet per il team accessi vascolari, impiegabile al letto del paziente, in aree Covid e sul territorio. Strumento che consente una rapida valutazione e inserimento di accesso venoso. Hanno donato anche un personal computer destinato al gruppo OTT, Organizzazione Toscana Trapianti.

La donazione è avvenuta stamani nell’area antistante l’ingresso del San Donato. Con Franco Lelli del Rotary Club e Roberto Sestini del Vespa Club, è intervenuto anche Giovanni Grasso, Presidente del Collegio degli infermieri.

Antonio D’Urso, Direttore generale Asl Tse, ha sottolineato non solo l’utilità dello strumento ma ha anche evidenziato come, in questa fase, sia importante un clima di unità e di coesione per far fronte all’emergenza Covid.

L’iniziativa ha visto il Vespa Club muovere il primo passo, trovando la collaborazione del Rotary, in modo particolare dell’ex Presidente Carlo Greco il cui testimone è stato quindi raccolto da Franco Lelli.