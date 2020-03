Un’altra vittima del Coronavirus a Badia Tedalda. Il sindaco: “domani saranno fatti altri 41 tamponi”

E’ il sindaco di Badia Tedalda, Alberto Santucci, a comunicare che purtroppo il Cornavirus ha fatto un’altra vittima nel territorio. Si tratta di una donna. Alla famiglia Santucci esprime le condoglianze della comunità.

Un decesso che segue quello del 91enne di Badia avvenuto sabato e di un 78enne di Sestino, ma legato a Ponte Presale, avvenuto venerdì.

E lo stesso primo cittadino fa anche il punto sulla situazione del piccolo paese della Valtiberina, tra i più colpiti dall’epidemia in provincia di Arezzo, dove anche il vicesindaco e il medico condotto sono stati contagiati: “il totale dei positivi al virus è di 26 persone (di cui 7/8 di Ponte Presale, 1 di Caprile, 1 di Pratieghi, e gli altri 16/17 di Badia Tedalda Capoluogo).

Tranne pochi casi, si tratta per lo più di persone facenti parte di famiglie che già avevano al loro interno almeno un contagio e che quindi erano già in auto isolamento fiduciario o prescritto con sorveglianza attiva.

Dei tre anziani della Rsa attualmente ricoverati in ospedale solo uno è risultato positivo mentre gli altri 2 sono negativi.

Tutte le operatrici socio-sanitarie del centro anziani di Badia sono risultate negative e questo é molto importante.

Domani pomeriggio verranno fatti altri 41 tamponi (33 al Palazzetto) e 8 (al centro anziani). Questi 41 tamponi saranno fatti a 7 persone che hanno già avuto il tampone con esito incerto (e lo devono rifare), poi sarà fatto alle 4 signore asintomatiche (cioè stanno tutte bene) della Coop Il Sorriso (che adesso per maggior scrupolo cucinano per la Rsa dalla cucina delle scuole) e poi sarà fatto ad altre 22 persone di Badia che hanno la febbre o pur essendo asintomatici sono stati a stretto contatto (in casa insieme o in qualche altra occasione) con uno o più dei nuovi positivi dell’ultimo tampone.

A questo punto il personale AUSL si sposterà in prossimità della Rsa per fare tamponi a tutti gli 8 anziani (che ringraziando il Signore per il momento non hanno sintomi) in applicazione del principio di massima cautela.

Riassumendo: 7 incerti + 4 cuoche + 22 nuovi + 8 anziani Rsa = 41 tamponi di domani pomeriggio” ha comunicato attraverso la pagina Facebook del Comune.