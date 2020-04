Un’asta on-line di maglie da calcio per sostenere le famiglie in difficoltà

L’iniziativa, attivata dal presidente del circolo Acli di San Zeno Daniele Santini, ha raccolto 2.225 euro

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza per fronteggiare le difficoltà dell’attuale periodo di emergenza

Una vendita di maglie da calcio per sostenere le famiglie in difficoltà a causa del Covid-19. L’iniziativa è stata promossa da Daniele Santini, presidente del circolo Acli di San Zeno, che ha trasformato la propria passione di collezionista di cimeli sportivi in uno strumento per fare del bene agli altri e che ha dato vita ad un’asta on-line che ha permesso di raccogliere 2.225 euro che saranno interamente devoluti in beneficenza. Nel corso di una diretta facebook sono state battute un totale di ventotto maglie di squadre italiane e straniere, con decine di appassionati che hanno accettato l’invito a connettersi e a dar vita ad una divertente gara al rialzo che ha trovato il proprio apice nei 250 euro offerti per una maglia originale di Christian Vieri dell’Inter. Tra i pezzi all’asta sono rientrate anche le casacche dell’Arezzo indossate da Floro Flores e Galeoto, oltre a numerose divise della serie A, del Sud America e, soprattutto, della Premier League inglese con grandi campioni quali Torres del Liverpool o Berbatov del Fulham.

Il ricavato di questa vendita sarà devoluto ad alcune famiglie residenti tra San Zeno, Arezzo e Subbiano per fornire un aiuto nel fronteggiare le spese dell’attuale periodo di emergenza (assicurazioni, finanziamenti, bollette o acquisto di beni di prima necessità), mentre una parte verrà consegnata alle associazioni di Olmo per attivare una colletta alimentare per sostenere i bisogni quotidiani delle persone del paese. «L’asta on-line – commenta Santini, – è nata con la doppia finalità di passare una piacevole serata insieme ad amici, a collezionisti e ad appassionati di calcio, e di portare un contributo concreto a chi sta vivendo un momento di effettiva difficoltà per l’attuale situazione di emergenza. Il risultato ottenuto è andato oltre ad ogni aspettativa perché le ventotto maglie battute hanno permesso di ottenere ben 2.225 euro che saranno ora devoluti in beneficenza: ringrazio tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa e che hanno portato un contributo a questa raccolta».