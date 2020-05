Università e ITIS Galileo Galilei: lezioni di approfondimento sul DNA

All’ITIS Galileo Galilei proseguono gli approfondimenti sul DNA anche in tempo di lockdown: in questi giorni infatti, alcune classi quarte e quinte dell’indirizzo Biotecnologie sanitarie e Biotecnologie ambientali stanno partecipando a delle lezioni online organizzate da importanti università quali la Scuola Normale Superiore di Pisa e l’Università di Siena.

In particolare, con il famoso ateneo pisano gli alunni stanno implementando le loro conoscenze in merito alle tecniche di sequenziamento massivo del DNA, mentre con i professori dell’Università di Siena vengono affrontate tematiche più generali come l’importanza dello studio del DNA per la sicurezza agroalimentare, la tutela della biodiversità e la biologia forense, argomenti che gli alunni potranno sviluppare anche in pratica nel “DNALab” dell’ITIS (inaugurato a gennaio) quando le condizioni di sicurezza permetteranno la riapertura delle scuole.

Questi incontri virtuali rivestono una importanza peculiare per le classi quinte, non solo in vista dell’esame di stato, ma anche del prossimo ingresso degli studenti nel mondo del lavoro o nel mondo universitario. Da sottolineare che, nonostante questi incontri si stiano svolgendo in orario pomeridiano, la partecipazione degli alunni sta avvenendo con grande entusiasmo e puntualità.