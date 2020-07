“Uno, nessuno e centomila”, procede a pieno ritmo la raccolta dei libri a Castiglion Fiorentino

Mille libri. Ad un mese dall’apertura del centro di raccolta, Corso Italia 60, sono stati raccolti ben mille libri.

“Uno, nessuno e centomila”, l’iniziativa, che ha come protagonista il libro, ha preso il via lo scorso 27 giugno e che vedrà il suo clou nel mese di settembre, 26 e 27, quando le piazze del centro storico diventeranno delle “librerie” a cielo aperto dove si potranno acquistare i libri al prezzo di un euro. Il ricavato sarà destinato alla valorizzazione della Biblioteca Comunale proseguendo, quindi, il progetto del suo potenziamento.

Non potranno essere donati: libri scolastici, enciclopedie (e/o altra documentazione in serie), riviste e giornali, testi danneggiati e logori. La donazione potrà essere effettuata da residenti nel Comune di Castiglion Fiorentino. Il materiale accettato in dono dalla Biblioteca non potrà essere reclamato dal donante e non sussisterà alcun obbligo, da parte dell’Amministrazione Comunale, nei confronti del donatore.

“Ogni piazza sarà caratterizzata da un genere letterario e si trasformerà, per l’occasione, in una grande libreria a cielo aperto . ‘Piazze del Sapere’ dove i castiglionesi e non solo si potranno incontrare, scambiare opinioni e trascorrere una giornata all’insegna della lettura. Le piazze saranno animate da artisti grazie alla collaborazione al progetto di Sosta Palmizi e del Teatro Nunc” dichiara l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.

Fino al mese di settembre è possibile portare i libri e quindi partecipare attivamente all’idea culturale ogni martedì e giovedì dalle ore 9-12 e dalle ore 15-18. in Corso Italia 60.