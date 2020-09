V Festival dello Spettatore, una CALL per tutti gli spettatori attivi e organizzati

Nell’ambito della edizione 2020 del Festival dello Spettatore, che si terrà ad Arezzo dal 22 al 25 ottobre, la Rete Teatrale Aretina insieme a Murmuris, promuovono una call per censire i gruppi di spettatori attivi presenti in Italia e, perché no, all’estero, e invitarli a partecipare alla 5^ Gran Reunion degli Spettatori, che si terrà il 24 ottobre in una forma tutta nuova, ma non meno appassionante rispetto alle precedenti edizioni.

I gruppi di spettatori attivi, entro il 15 settembre, potranno aderire alla reunion, che quest’anno sarà in forma ibrida, online e fisica, andando a trasformare una difficoltà in un’opportunità. Gli spettatori e i gruppi aderenti saranno coinvolti nella più grande reunion di tutti i tempi, per ritrovare il senso della comunità teatrale, per inventare nuove regole, per stare insieme tornando ad abitare e far vivere i propri teatri di riferimento.

Se fai parte di un gruppo di spettatori attivi e il teatro è la tua passione, la call è rivolta proprio a te! Il 24 ottobre sarà la giornata che la quinta edizione del Festival dello Spettatore dedicherà a te, a voi, al vostro teatro, al vostro territorio. Si cercano gruppi di spettatori attivi sul territorio nazionale e estero, desiderosi di tornare ad abitare il proprio teatro di riferimento e immaginare, insieme ai promotori del Festival, forme alternative e digitali di incontro.

Per conoscere nel dettaglio cosa accadrà il 24 ottobre e capire come partecipare, i gruppi di spettatori potranno inviare una mail a [email protected], indicando il nome del gruppo, l’area geografica di riferimento e il teatro che si considera casa propria.