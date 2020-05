Vaccari: “confermata l’ultima testimonianza di Liliana Segre ad Arezzo. Spostata ad ottobre”

Ospite questa sera del sindaco Ghinelli, Franco Vaccari, presidente di Rondine Cittadella della Pace: “non siamo stati colpiti dal Coronavirus. Ma la situazione non è facile. Abbiamo dovuto rimandare a casa tutti i ragazzi del quarto anno di Eccellenza, che sono tornati nelle città italiane da cui venivano.

Gli insegnanti dei Licei aretini hanno mantenuto con loro un ottimo rapporto. Da Arezzo si mantengono le fila con tutti questi ragazzi in Italia, con lezioni tutte le mattine. Poi ci sono i ragazzi dello studentato internazionale. Quattro sono rientrati a casa per apprensione delle famiglie, venti sono rimasti isolati a Rondine. All’inizio eravamo preoccupati per questo isolamento, poi il buonumore ha preso il sopravvento. Il nostro personale in maniera ridotta è andato a Rondine per i servizi essenziali. In questa maniera Rondine e Arezzo si sono collegate ancora di più con il mondo. Gli ex studenti fin da subito hanno fatto una colletta, simbolica, per l’ospedale San Donato.

Anche Rondine sta rischiando per l’attività futura, ma si apre anche una nuova sfida. Al cuore di Rondine stanno le relazioni e se resistono vuol dire che questo modello funziona. Nella mia piccola realtà di Rondine capisco tutti i giorni chi governa. È difficile fare previsioni, cerchiamo di mettere date plausibili.

Abbiamo alleggerito l’estate. I dodici ragazzi provenienti da Paesi con conflitti mediterranei, che ci sono stati affidati dal Papa verranno ad ottobre. Riguardo all’evento con Liliana Segre che avrebbe consegnato la sua ultima testimonianza da noi a giugno la sposteremo verso ottobre e stiamo pensando anche a qualcosa che possa essere ben supportato dai vincoli, un evento che non si chiuda in autunno e arrivi fino alla prossima primavera”.