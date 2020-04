“Vado a fare la spesa”, ma in quell’orario i supermercati erano chiusi. Beccato dalla Finanza

Prosegue l’attività di controllo dei Finanzieri di Arezzo, per contenere la diffusione del Coronavirus.

Da 40 a 50 finanzieri al giorno sono impiegati nelle varie attivita’ di controllo del territorio.

I serrati perlustramenti hanno permesso di scoprire ancora diverse persone che non hanno rispettato le restrizioni imposte.

C’era chi praticava jogging a Lignano, ad oltre 8 chilometri di distanza dal proprio domicilio oppure chi, a San Giovanni Valdarno, ha dichiarato di recarsi a fare la spesa, in orari di chiusura dei supermercati.

In un caso, e’ stato “intercettato” anche un extracomunitario, proveniente da Firenze, che stava trasportando prodotti alimentari tipici, a familiari e conoscenti domiciliati del Valdarno.



E’ in corso il “monitoraggio” sul territorio anche per verificare il rispetto della sospensione delle attivita’ economiche non rientranti tra quelle ammesse dai recenti decreti del Governo. Proprio in tale ambito, e’ stato sanzionato un imprenditore del Valdarno, che continuava a svolgere la propria attivita’ lavorativa in un cantiere edile, incurante dei divieti imposti.

Tutti sono stati verbalizzati perche’ sprovvisti di adeguate giustificazioni.

Le inosservanze comportano sanzioni che vanno da un minimo di 400 ad un massimo di 3.000 euro.