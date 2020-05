Valdarno, consegnati al comune di Cavriglia mascherine e gel realizzati dall’ISIS “Valdarno” e dal Rotary Valdarno

L’istituto di Istruzione Superiore “Valdarno” di San Giovanni ed il Rotary Club Valdarno hanno realizzato 5000 mascherine di protezione anti Covid-19 e circa 100 flaconi di gel igienizzante per le mani, grazie alla collaborazione del settore Moda e dell’indirizzo chimico del plesso.

Alle studentesse sono stati consegnati i materiali e le macchine da cucire di proprietà della scuola, per permettere a tutte di contribuire alla creazione dei dispositivi di protezione, mentre agli insegnanti sono stati messi a disposizione i laboratori di chimica per la realizzazione di soluzioni igienizzanti utili alla sanificazione delle mani in assenza della possibilità della loro detersione con acqua e sapone.

Stamattina, ecco la consegna per il Comune di Cavriglia: il dirigente scolastico dell’ISIS “Valdarno” dottor Lorenzo Pierazzi infatti si è recato nella sede dell’Amministrazione comunale in viale Principe di Piemonte 9 per donare 500 mascherine e dieci confezioni di gel igienizzante.

Le mascherine saranno presto distribuite alla cittadinanza tramite i volontari della Misericordia assieme alla fornitura arrivata dalla Regione.

“Davvero un bel regalo da parte dell’istituto scolastico e del Rotary.” Questo il commento del Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni. “Gli studenti hanno dimostrato la vicinanza alla comunità valdarnese, perla quale le mascherine sono divenute beni di prima necessità, e non esiste lezione migliore di poter donare il proprio tempo e le proprie abilità frutto dello studio agli altri. Le mascherine adesso saranno distribuite grazie ai nostri volontari.”