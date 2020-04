Valdarno: treni regionali, da domani al 3 maggio fermata straordinaria del 2312 a Ponticino

Da domani fino al 3 maggio il treno regionale 2312 Chiusi-Firenze Santa Maria Novella effettuerà una fermata straordinaria a Ponticino, nel Comune di Laterina (Ar). Si tratta di una modifica alla programmazione concordata dalla Regione Toscana e da Trenitalia per venire incontro alle richieste di alcuni operatori di strutture essenziali, per lo più sanitari, che utilizzano quotidianamente il treno per raggiungere il posto di lavoro.

“Prosegue il nostro impegno per garantire ai lavoratori delle attività essenziali, ed in particolare a quelli della sanità, un servizio il più possibile vicino alle loro necessità – spiega l’assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli – Stiamo ascoltando con molta attenzione le segnalazioni e le richieste che ci arrivano e cerchiamo di fare il possibile per adattare i servizi alle loro necessità”.

In caso di problemi puntuali o di criticità da risolvere, le segnalazioni possono essere inviate al numero verde 800-570530 o anche alla mail dell’assessorato regionale ai trasporti [email protected].