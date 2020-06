Valdichiana Covid-free per la ripartenza del turismo. Varata la strategia dell’ambito turistico dopo l’emergenza Covid

L’ambito turistico della Valdichiana aretina, comprendente i 7 comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano, Marciano, Civitella, Monte San Savino e Lucignano, si è riunito nel pomeriggio di giovedì per fare il punto della situazione. Presenti tutti i sindaci e i rispettivi assessori al turismo. Nel corso dell’incontro, è stato elaborato un progetto unitario per potenziare l’azione turistica sull’intero territorio della vallata.

In virtù di quanto detto durante la riunione, è stato deciso di assegnare alle strutture ricettive che seguono nel modo corretto i protocolli sanitari per l’igienizzazione e la sanificazione degli ambienti, un certificato Covid-free. Si tratta di un elemento di fondamentale importanza per il ritorno del turismo in Valdichiana poiché necessario per comunicare all’esterno la corretta gestione dell’area dal punto di vista sanitario.

Nel corso del proficuo incontro, i Comuni hanno inoltre ribadito la volontà di collaborare e di fare squadra, aprendo a tutti gli operatori culturali e turistici. Mantenere la sinergia tra i Comuni è fondamentale per riportare il turismo sul territorio.

Alla luce della buona situazione sanitaria in Valdichiana, c’è fiducia in un rapido ritorno al normale flusso turistico.