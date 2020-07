Valdichiana, presentata la campagna di comunicazione “Natural Safe Life”

Un territorio naturalmente sicuro dall’emergenza Covid-19. Presso la Sala del Consiglio Comunale di Cortona, alla presenza dei rappresentanti dei comuni facenti parte dell’ambito turistico Valdichiana (Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Civitella in Valdichiana), è stata presentata la campagna di comunicazione “Natural Safe Life”, che nasce dall’esigenza di comunicare al turista la sicurezza del territorio. Ad illustrare il progetto, il designer del logo Stefano Cresti.

In Valdichiana i casi di Coronavirus rasentano lo zero e nella vallata i turisti possono usufruire di una vacanza in relax e naturale sicurezza. La vallata garantisce infatti naturalmente spazi ampi e all’aperto. Il logo “Natural Safe Life” sarà a disposizione delle strutture ricettive e potrà essere richiesto ai rispettivi comuni di appartenenza. Nei prossimi mesi anche l’Ambito turistico Valdichiana aretina utilizzerà questa campagna per la valorizzazione del territorio.

La campagna, che nasce dalla sinergia tra i sette comuni della vallata, non vuole promuovere solamente un turismo slow e quindi lento, ma anche un turismo safe e quindi all’insegna della sicurezza.