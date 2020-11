Variazioni a traffico e sosta da lunedì 9 novembre

Le variazioni alla circolazione e alla sosta previste da lunedì 9 novembre a seguito della realizzazione di alcuni lavori stradali coinvolgeranno fino a mercoledì 11 novembre via Lazzeri tra i civici 40 e 64, via Curina dal civico 34 all’intersezione con via Lazzeri, via Campanacci dal civico 19 all’intersezione con via Lazzeri, dove scatterà in orario 8,30 – 17,30 il divieto di sosta con rimozione. Attenzione ulteriore per via Campanacci in cui è previsto il senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso.

Fino a sabato 21 novembre il senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso sarà anche in via dell’Acropoli nel tratto che va dal civico 31 all’intersezione con la strada consorziale della Bicchieraia. Orario 8,30 – 18.

Sarà invece la sostituzione di apparecchi illuminanti a determinare fino al 30 aprile del prossimo anno il divieto di sosta con rimozione, 24 ore su 24, nell’area di parcheggio in via dei Pianeti che verrà delimitata da apposita segnaletica.