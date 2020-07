Venerdì 24 Luglio alle 18:15 all’Arena Eden Marco Donati incontra la cittadinanza per parlare di salute e sanità pubblica

Il candidato a sindaco Marco Donati promuove per venerdì 24 luglio alle ore 18.15 nei locali dell’Arena Eden un incontro aperto a tutta la cittadinanza sui temi legati alla salute e alla sanità pubblica.

“Vista l’impossibilità di incontrare direttamente tutti gli operatori dell’Ospedale San Donato, in occasione dell’incontro promosso dal Coordinamento delle professioni specialistiche con i candidati alla carica di sindaco della città di Arezzo, reputo comunque opportuno mantenere l’impegno a confrontarmi e ad ascoltare tutto il personale della sanità aretina per presentare le nostre proposte a difesa della sanità pubblica di questo territorio e confermare l’appuntamento previsto per venerdì attraverso l’organizzazione di un incontro aperto anche a tutta la cittadinanza. Ritengo infatti che il dibattito sui temi della sanità pubblica debba rimanere centrale e ricevere la massima attenzione in questa campagna elettorale.”