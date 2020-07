Via Calamandrei: proseguono i lavori. Le nuove disposizioni per la circolazione

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria e asfaltatura di via Calamandrei: per tutto luglio resta il senso unico provvisorio, 24 ore su 24, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Pastore e quella con via Gobetti in direzione di Ponte a Chiani.

Attenzione anche al restringimento della carreggiata da via Gobetti fino al semaforo all’altezza di via Chiari.

I veicoli che percorrono via Calamandrei in direzione del centro città dovranno svoltare in via Gobetti e prima di immettersi di nuovo nell’arteria principale proseguire su via Ernesto Rossi e via Carlo Donat Cattin.