Via libera dal Cipe ai finanziamenti per Ponte Buriano. Ceccarelli: “Bene, ora accelerare iter”

“Con la decisione presa oggi dal Cipe possiamo davvero dire che si è ufficialmente riavviato il percorso per la realizzazione del guado e della viabilità alternativa per Ponte Buriano. Ringrazio il Governo per questa prima risposta e per il lavoro fatto finora, la Provincia di Arezzo, che si sta impegnando, e, insieme, auspico che adesso prosegua l’iter per la realizzazione delle nuove opere per il restauro del ponte storico”.

L’assessore a trasporti e infrastrutture, Vincenzo Ceccarelli, commenta con soddisfazione la delibera approvata oggi dal Comitato interministeriale della programmazione economica con la quale sono stati assegnati 2,1 milioni di euro per la realizzazione del guado provvisorio, che consentirà di superare il ponte storico, e 1,3 milioni di euro per la progettazione – da parte della Provincia di Arezzo, ente attuatore – di un nuovo ponte con i relativi tracciati stradali.

“Continueremo a lavorare assieme alla Provincia come fatto fino ad ora – conclude l’assessore – perché il Mibact stanzi le risorse per il completo restauro del ponte romanico, dopo il primo intervento della Regione Toscana per 700mila euro e perché, dall’altro lato, si possano reperire le risorse per la costruzione del nuovo ponte con la relativa viabilità di variante”.