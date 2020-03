Viabilità provinciale, percorribili tutte le strade. Criticità solo sulla Marecchiese per neve e vento forte

Il Consigliere Provinciale Angiolino Piomboni con delega alla viabilità fa il punto sulla percorribilità delle strade:

“Stiamo seguendo con attenzione l’evolversi delle condizioni meteo sulle nostre strade e su quelle regionali. Tutte le strade in Provincia sono percorribili. Si registra una criticità sulla SR 258 Marecchiese; raffiche e bufere di vento provocano refoli, accumuli di neve, pertanto è percorribile a tratti solamente una corsia.

Quattro i mezzi provinciali in azione su 8 km di strada; presente il personale della viabilità, polizia e protezione civile provinciale per risolvere la viabilità. Riaperto il traffico anche ai mezzi pesanti ma è necessario l’equipaggiamento da neve. Si registrano inoltre lievi criticità nel tratto fiorentino della Consuma e su strade minori della montagna Cortonese e precisamente nelle SP34-35-38. Neve sopra 600 ml di quota, precipitazioni circa 20/30 cm nei valici e che probabilmente durerà per tutta la giornata. Tutti i mezzi della Provincia sono comunque fuori per la salatura e la spalatura della neve sin dalle ore 4 di questa mattina”.

FOTO DI ARCHIVIO