Vicinoesicuro.it: ecco il portale per le consegne a domicilio. Confesercenti avvicina commercianti e famiglie

Ecco vicinoesicuro.it, il portale completamente gratuito, che offre una mappa navigabile di tutte le attività che intendono effettuare consegne a domicilio: negozi di tutte le tipologie, alimentari, bar, ristoranti, edicole, lavanderie e altro ancora. Cliccando su vicinoesicuro.it i cittadini possono scegliere la tipologia di attività di cui hanno bisogno, consultare le informazioni su modalità ed eventuali costi, contattare direttamente l’esercente per poi ricevere i prodotti a casa.

“L’obiettivo” spiega il direttore di Confesercenti Arezzo Mario Checcaglini “è quello sia di poter permettere ai commercianti di continuare la propria attività anche in un periodo come questo, difficile, sia di consentire ai cittadini di individuare quelle attività che effettuano consegne a domicilio. Per gli esercenti la registrazione al portale è gratuita e consente di poter accendere la propria ‘vetrina’ in un luogo virtuale dove potranno mostrare le proprie offerte alle famiglie, che restando a casa nel rispetto delle indicazioni ricevute dalle istituzioni per il Covid-19 potranno comunque fare acquisti ricevendo in sicurezza la merce direttamente a casa”.

Attraverso il portale i commercianti offriranno il servizio diretto, porta a porta. Confesercenti avvicina quindi i commercianti ai cittadini, creando un portale dove in attesa di veder superare l’emergenza Coovid-19, sarà comunque possibile cercare le attività che effettuano le consegne a domicilio, individuandole velocemente grazie all’utilizzo del web.

Ed ecco i link per conoscere e accedere alla mappa: sito: https://vicinoesicuro.it; facebook: https://www.facebook.com/vicinoesicuro