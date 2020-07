Violenta rissa fuori da locale notturno, sei denunce e un arresto

Castiglion Fibocchi: rissa tra giovani all’esterno di un locale notturno, devono intervenire più pattuglie di carabinieri, un arresto e sei persone denunciate.

Durante la decorsa notte i militari della Stazione di Castiglion Fibocchi unitamente ai colleghi di pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Arezzo, durante un servizio di controllo del territorio e su richiesta al 112 hanno proceduto alla denuncia a piede libero di sei persone per aver partecipato ad una rissa ed all’arresto di una di esse, perché durante il controllo ha opposto resistenza agli operanti.

Le pattuglie verso le ore 3 sono intervenute in occasione di una violenta lite nata per futili motivi tra alcune persone che, alla chiusura di un locale notturno di Castiglion Fibocchi, erano all’interno del parcheggio adiacente allo stesso. Svolti i primi accertamenti e ricostruito la dinamica degli eventi, sono stati identificati e denunciati per il reato di rissa sei ragazzi tra i 20 ed i 30 anni, di cui 4 italiani, un cittadino albanese ed uno marocchino.

Dopo aver calmato gli animi, durante le procedure di identificazione il ragazzo marocchino, pregiudicato, in forte stato di agitazione ha opposto resistenza ai Carabinieri, strattonandoli più volte nel tentativo di eludere i controlli, per cui lo stesso è stato immediatamente bloccato, calmato e a quel punto arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Tutti i ragazzi fermati sono stati quindi denunciati per il reato di rissa, mentre l’arrestato, su disposizione dell’A.G., verrà sottoposto a giudizio direttissimo nella giornata di domani, attenderà le decisioni del giudice agli arresti domiciliari. L’intervento immediato dei carabinieri ha impedito più gravi conseguenze all’incolumità fisica delle persone coinvolte.