Ottobre, mese dedicato al lavoro e all’orientamento professionale all’Università di Siena: la tradizionale Career week di Ateneo quest’anno si amplia con numerosi appuntamenti e iniziative in calendario per tutto il mese.Le “Virtual Career weeks 2020” prevedono infatti eventi di preparazione agli incontri con le aziende, meeting point aziendali e colloqui professionali per accompagnare studenti e studentesse, laureati e laureate dell’Ateneo verso il loro futuro lavorativo.Dal primo ottobre i giovani potranno consultare gli stand virtuali predisposti dalle oltre 40 aziende che aderiscono all’iniziativa per prepararsi al meglio ai successivi colloqui di lavoro.Evento di apertura il 5 ottobre, con l’Alumni Day, organizzato dall’Associazione dei laureati dell’Ateneo Usiena Alumni. Un focus particolare sarà dedicato al mentoring e al nuovo progetto “Students for future”, nato per ascoltare la voce degli studenti in questa situazione di emergenza, per un confronto aperto e fattivo con alcune aziende ed organizzazioni e l’Università e per riflettere su alcuni interrogativi sul futuro del mondo del lavoro.L’incontro si svolgerà, a partire dalle ore 16, presso il Santa Chiara Lab e sarà trasmesso in streaming sui canali web e social dell’Ateneo. Interverranno il rettore Francesco Frati, la presidente di USiena Alumni Cinzia Angeli e altri rappresentanti dell’Università, degli alumni e degli studenti.Dal 6 al 9 ottobre si terranno i laboratori on line “Preparati alle Virtual Career Weeks” che forniranno ai ragazzi indicazioni e consigli utili per preparare un curriculum vitae adeguato, per affrontare il colloquio di lavoro e per presentarsi in modo efficace on-line.Il 12 ottobre si aprirà il meeting point dell’azienda Procter&Gamble, in presenza e on line, mentre il 13 ottobre studenti e laureati potranno incontrare in Rettorato gli addetti alle risorse umane del Monte dei Paschi di Siena. Il 14 ottobre sarà disponibile on line il meeting point di GSK Vaccines, dove saranno fornite informazioni utili sulle competenze e i profili ricercati tramite presentazioni e simulazioni di colloqui.Il 15 ottobre, infine, si apriranno i colloqui con tutte le aziende che partecipano quest’anno all’iniziativa, che proseguiranno fino alla fine del mese.Per partecipare è necessario iscriversi on line su unisi.jobteaser.com Per informazioni: Placement Office&Career Service https://orientarsi.unisi.it/lavoro/struttura/placement-office-career-service