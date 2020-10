Virtual Career weeks 2020: lunedì prossimo è l’Alumni Day, organizzato dall’Associazione dei laureati dell’Università di Siena

Lunedì 5 ottobre sarà l’Alumni Day, evento di apertura della Career week dell’Università di Siena, che quest’anno si svolge durante tutto il mese di ottobre con numerosi appuntamenti e iniziative dedicati al lavoro e all’orientamento professionale degli studenti e dei laureati dell’Ateneo.Organizzata dall’Associazione dei laureati Usiena Alumni, la giornata prevede un focus particolare dedicato al mentoring e al nuovo progetto “Students for future”, nato per ascoltare la voce degli studenti in questa situazione di emergenza, per un confronto aperto e fattivo con alcune aziende ed organizzazioni e l’Università e per riflettere su alcuni interrogativi sul futuro del mondo del lavoro.L’incontro si svolgerà, a partire dalle ore 16, presso il Santa Chiara Lab e sarà trasmesso in streaming sui canali web e social dell’Ateneo. Interverranno il rettore Francesco Frati, la presidente di USiena Alumni Cinzia Angeli, Gabriel Scalera dell’associazione studentesca USiena Business&Economics Society (Ubes) e altri rappresentanti dell’Università, degli alumni e degli studenti.Tramite l’indagine svolta per il progetto “Students for future” – coordinata dal professor Giulio Ghellini, che la presenterà insieme a Damiano Leo di Ubes – sono state raccolte le considerazioni degli studenti e dei neolaureati della Scuola di Economia e Management sui cambiamenti che impatteranno maggiormente sul mondo del lavoro e sulle competenze necessarie per affrontarli. La discussione sui diversi interrogativi sollevati dalla ricerca proseguirà in due appuntamenti successivi, solo in streaming, il 7 e il 9 ottobre.Dal 6 al 9 ottobre si terranno i laboratori on line “Preparati alle Virtual Career Weeks”, che forniranno ai ragazzi indicazioni e consigli utili per preparare un curriculum vitae adeguato, per affrontare il colloquio di lavoro e per presentarsi in modo efficace on-line.La settimana successiva sono previsti incontri e colloqui con le aziende che partecipano quest’anno all’iniziativa e che proseguiranno fino alla fine del mese.

Per partecipare all’Alumni Day è necessario registrarsi su Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-alumni-day-121823051025.