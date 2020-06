Virus, è zero nell’Aretino. Città free

La situazione dalle ore 14 del giorno 8 alle ore 14 del giorno 9 giugno, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 non evidenzia nessun nuovo caso.

I guariti sono 10: 4 ad Arezzo, 2 a Grosseto e 4 a Siena.

Per comune di sorveglianza:

Arezzo 1

Montevarchi 2

Bibbiena 1

Grosseto 2

Sarteano 4

Abbiamo, nell’Asl Toscana sud est, in totale, 43 casi in carico.

Tra questi 17 persone sono in isolamento domiciliare, 17 in Ospedale 9 in RSA, 1337 guariti.

Dalle ore 14 del giorno 8 alle ore 14 del giorno 9 giugno sono stati effettuati 559 tamponi.