Virus, salta per ora la 16esima edizione del Mengo. “Al lavoro per animare lo stesso l’estate aretina”

“Abbiamo rimandato molte volte questa comunicazione, perché le cose brutte si prova ad evitarle, perché fanno male… ma oggi è arrivato il triste giorno in cui annunciamo ufficialmente che la 16° edizione del Men/Go Music Fest è rinviata a data da destinarsi – scrivono in una nota gli organizzatori.

I decreti parlano chiaro: una manifestazione come la nostra, basata sulla socializzazione e la presenza di tantissime persone, tutte insieme, in uno spazio, a godersi la musica, l’atmosfera e la bellezza di un posto meraviglioso come Il Prato di Arezzo, al momento non è proprio possibile farla. Non è colpa di nessuno, è successo quello che tutti sappiamo e questo è un sacrificio che è giusto fare.

Ma, nonostante questo, non ci arrendiamo.

Non sappiamo quando la situazione sanitaria e le normative ci consentiranno di riprogrammare il nostro festival, ma state certi che, appena sarà possibile, noi ci saremo!

Inoltre, le indicazioni sulla ripartenza degli eventi dal 15 giugno, parziale e limitata, ci hanno stimolato a trovare nuove idee, nuovi progetti e su questo stiamo lavorando.

Ovviamente non sarà un’estate normale né potremo presentare una edizione normale del festival. Ma pensiamo sia molto importante dare un segnale.

Vi faremo sapere quanto prima cosa riusciremo a fare, stiamo lavorando senza sosta con l’obiettivo di tenere viva anche questa estate aretina, insieme al Comune di Arezzo, alla Fondazione Arezzo Intour e alla Fondazione Guido D’Arezzo, oltre ai nostri sponsor e partner.

Questa situazione passerà, e siamo sicuri che torneremo ad abbracciarci e a cantare tutti insieme, mano nella mano. Nonostante tutto la musica non si ferma”.