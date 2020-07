Virus, un nuovo caso a Cortona. Negativa alla verifica la bimba di Foiano

La situazione dalle ore 14 del giorno 15 alle ore 14 del giorno 16 luglio, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 1 nuovo caso a Cortona, in Provincia di Arezzo. Si tratta di una donna di 54 anni, asintomatica, al proprio domicilio.

Nella Asl Toscana sud est abbiamo in totale 34 casi in carico, di cui 29 persone in isolamento domiciliare, 1 in Ospedale, 4 ricovero extra Asl, 1 trasferito in altro territorio. I guariti sono 1.380.

Dalle ore 14 del giorno 15 alle ore 14 del giorno 16 luglio sono stati effettuati 549 tamponi.

La Asl inoltre comunica che in riferimento alla minore residente nel comune di Foiano della Chiana risultata positiva sabato 3 luglio scorso, successivamente alla sua positività sono stati fatte indagini epidemiologiche sugli ambiti familiari ed extrafamiliari con tamponi risultati tutti negativi.

Oltre a ciò sono stati effettuati approfondimenti sierologici anche questi risultati negativi.

Al termine di questi esami il minore è stato sottoposto a doppio tampone che è risultato negativo.