WWW.VETRINESAVINESI.IT: il commercio locale di Monte San Savino esce dalle proprie mura e si apre al mondo

Si chiama www.vetrinesavinesi.it il nuovo progetto per la vendita online e per la vetrina virtuale promozionale della propria attività, che allarga i confini del bacino di clienti delle attività commerciali del territorio di Monte San Savino.

Tante le attività che potranno accedere alla piattaforma: attività di vendita al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande, aziende agricole con vendita dei propri prodotti, strutture ricettive, aziende agrituristiche, attività di servizio alla persona ecc. ecc.

La piattaforma www.vetrinesavinesi.it è una infrastruttura web che aiuterà le piccole attività locali a “catturare” clienti anche fuori Comune, affiancando all’esercizio tradizionale uno store virtuale.

“In tempo di pandemia da Covid-19, diventa ancora più importante aggiornare il proprio modello di vendita” dichiara il Sindaco Margherita Scarpellini “per questo l’Amministrazione Comunale di Monte San Savino ha ritenuto utile mettere a disposizione del proprio tessuto economico uno strumento di vendita in più, al passo con i tempi e di farlo in modo totalmente gratuito per chi deciderà di aderire”.

“Una piattaforma e-commerce a disposizione delle diverse tipologie di attività presenti nel nostro territorio comunale – continua l’assessore alle Attività Produttive e Commerciali Nicola Meacci – dove sarà sempre possibile iscriversi gratuitamente, creare la propria pagina personalizzata e porre in vendita i prodotti o servizi in totale autonomia, grazie ad un sistema semplice e intuitivo che traghetterà il commercio dei piccoli centri, nell’era del digitale. Il portale non è solo finalizzato alla vendita ma potrà essere utilizzato anche più semplicemente come vetrina della propria attività ed è anche su questo che abbiamo voluto caratterizzarlo in modo più particolare”.

Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri con la società che cura il progetto per approfondire tutti gli aspetti tecnici legati all’adesione alla piattaforma, dalla registrazione del proprio store, all’inserimento degli articoli.

Per maggiori informazioni si può visitare sito www.vetrinesavinesi.it scrivete alla mail [email protected] o consultare il sito del Comune di Monte San Savino.