Zona Rossa, Coldiretti: “A Natale fai la differenza e regala il Km Zero”

“Pensa in grande, acquista locale” così la Coldiretti di Arezzo lancia l’iniziativa natalizia di valorizzazione delle aziende agricole aderenti al circuito di Campagna Amica.

“Questa è una campagna che promuove gli acquisti sul territorio partendo proprio dalle nostre attività a km zero – spiega Leonardo Belperio Presidente di Agrimercato Arezzo – si tratta di cesti di Natale preparati dai nostri produttori di Campagna Amica che gli interessati potranno acquistare per i loro regali in vista del periodo natalizio che si sta avvicinando.

I cittadini – prosegue Belperio – potranno contattare direttamente le aziende che aderiscono all’iniziativa per scegliere e comporre il proprio pacco di Natale a piacimento con olio, vino, birra agricola, salumi, formaggi, confetture, farine, cosmetici naturali, aceto e molto altro, inoltre sarà possibile anche acquistare una gift card a km zero chiamando direttamente Campagna Amica Arezzo al numero 334723917. Una ulteriore occasione per far conoscere le produzioni locali e la qualità del cibo buono e giusto e sostenere in questo modo il territorio e le aziende del luogo. Il progetto va ad aggiungersi alle attività quotidiane dei mercati contadini che rimangono aperti per consentire ai consumatori di scegliere in totale sicurezza ogni giorno la freschezza e la bontà dal campo alla tavola e richiedere i cesti natalizi o le confezioni regalo su misura per ogni occasione”.

I mercati di Campagna Amica durante la Zona rossa rimangono aperti ogni mattina senza alcuna variazione di orario, il lunedì a Camucia in Piazza Sergardi, il martedì in piazza della Repubblica a San Giovanni Valdarno, il mercoledì in piazza Giotto ad Arezzo ed ancora giovedì a Sansepolcro in Largo Porta Tunisi ed il doppio appuntamento del venerdì, uno al mercato di via Spallanzani ad Arezzo ed uno a Montevarchi in piazza Marchesi ed il sabato a Bibbiena in piazza Generale Sacconi.

“E’ necessario incentivare e continuare ad accorciare le distanze tra produttore e consumatore – afferma Lidia Castellucci Presidente di Coldiretti Arezzo – soprattutto in un momento di estrema complessità come quello che stiamo vivendo. Con “Pensa in grande, acquista locale” vogliamo affermare la continuità delle attività economiche delle aziende agricole e un prodotto sano e garantito al consumatore finale. Siamo sicuri che anche i cittadini aretini – si avvia a concludere il Presidente – sono oggi consapevoli più che mai di quanto sia necessario in questo momento ed in vista delle festività natalizie, fare rete e prediligere gli acquisti locali che incidono anche sul nostro ambiente circostante”.