Zona Rossa e autocertificazione Covid novembre 2020: ecco il pdf

Il pdf dell’autocertificazione: il modulo da scaricare e stampare e le regole per utilizzarlo in zona rossa, arancione e gialla

Con il nuovo Dpcm del 4 novembre 2020 torna il modulo di autocertificazione per gli spostamenti. Il modulo è quello emesso dal ministero dell’Interno ad ottobre (ancora non c’è un modello nuovo) e dovrà essere consegnato al momento di un eventuale controllo.

ECCO IL MODELLO PDF PER L’AUTOCERTIFICAZIONE PER POTER CIRCOLARE NELLE ZONE ROSSE