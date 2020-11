Zona Rossa, il Comune di Montevarchi effettua solo i servizi indifferibili

Con l’ingresso della Toscana in zona rossa dal 16 novembre cambia anche l’organizzazione degli uffici comunali, che sono chiamati a svolgere solo i servizi indifferibili. Tutti gli uffici comunali potranno ricevere solo su appuntamento, ma effettuano un servizio di consulenza telefonica, verificando i casi in cui è possibile far accedere le persone ai locali.

In tutti i casi gli accessi sono comunque contingentati nel rispetto dei protocolli da seguire. Ciò comporta una diversa organizzazione del lavoro e dell’accoglienza dei cittadini.

Ufficio Incomune

Si effettuano i servizi di protocollazione degli atti a mano, il pagamento di mensa e trasporti, il rilascio di autentiche di firma e di copia degli atti (passaggi di proprietà di auto, ecc….): E’ sempre necessaria la prenotazione attraverso una delle seguenti modalità: chiamando il numero 055.9108246, o scrivendo una mail a [email protected] . E’ comunque garantito un servizio di consulenza telefonica al numero 055.9108246, o attraverso l’utilizzo del servizio di chat usufruibile dal sito www.comune.montevarchi.ar.it . Sia l’attività di consulenza telefonica, sia il servizio di chat saranno aperti dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato, e nei pomeriggi di martedì e giovedì, anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30 . L’Ufficio distaccato di Levane in questa fase resta chiuso. Si ricorda che è possibile l’invio di istanze, domande, pratiche attraverso l’indirizzo mail [email protected] oppure tramite pec all’indirizzo [email protected] (in entrambi i casi il materiale allegato non deve superare i 5MB).

Servizio Anagrafe e Stato Civile

Sarà effettuato il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile e richieste di residenza solo per casi urgenti e il rilascio della carta di identità solo nel caso in cui il cittadino non sia in possesso di altri documenti di riconoscimento (patente di guida, passaporto). In tutti i casi è necessaria la prenotazione chiamando il numero 055.9108337. Si ricorda che sono attivi sul sito del comune www.comune.montevarchi.ar.it nello spazio servizi online la possibilità di richiedere per mail l’invio a casa di certificasti di stato civile e la possibilità di ottenere online il rilascio di certificati anagrafici. Si ricorda che è stata prorogata la validità delle carte di identità scadute dal 17 marzo in poi fino al 31 dicembre 2020.

Servizio Tributi

Attivo un servizio di consulenza telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17. Questi i numeri di riferimento da contattare per ogni singola materia; imu: 05591008303; tari:0559108203; 0559108233; 0559108282; affissioni: 0559108220; tematiche generali: 0559108221; economato 055.9108217

Servizio SUAP

Servizio di consulenza telefonica al numero 0559108343, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00.

Servizio Politiche Sociali, Scuola, Casa, Sport, Servizio Civile

Attivo un servizio di consulenza telefonica con cui è possibile concordare un eventuale appuntamento per specifici casi e urgenze. Questi i numeri di riferimento da contattare per ogni singola materia: Ufficio Scuola: 0559108291 [email protected] Ufficio Sociale: 0559108268 [email protected] dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30 Ufficio Casa: 0559108284 [email protected] dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 Ufficio Sport: 0559108314 [email protected] dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Il cittadino che si rivolge per la prima volta agli Assistenti Sociali dovrà telefonare al Segretariato Sociale/Punto Insieme 0559108276, come segue: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Ogni cittadino già in carico al Servizio Sociale può contattare l’assistente sociale di riferimento direttamente ai numeri: Bambi Monica: 0559108270 – Fantoni Barbara: 0559108290 – Giordano Carmina Pina: 0559108271 – Lombardi Sara: 0559108350 – Mugnai Sabrina: 0559108269 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Per quanto riguarda la spesa ed i farmaci a domicilio è attivo il servizio attraverso l’Associazione Protezione Civile Montevarchi Odv chiamando il 335294970 dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 20,00

Biblioteca Comunale

I locali della biblioteca sono al momento chiusi. Sono attivi i servizi di prestito Take Away (di asporto), di prestito a domicilio e di prestito interbibliotecario. Tutti i tipi di prestito sono su prenotazione chiamando il numero 055.9108351 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13, oppure scrivendo a [email protected] . Con il personale dell’ufficio sarà possibile concordare il momento del ritiro del materiale prenotato o il momento in cui avverrà la consegna a domicilio.

Ufficio Cultura e Promozione del Territorio

E’ attivo un servizio di consulenza telefonico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Per quanto concerne l’Ufficio Cultura chiamando il numero di cellulare 3206128025, per l’Ufficio Promozione del Territorio chiamando il cellulare 3316181609

Ufficio Urbanistica

Attivo un servizio di consulenza telefonica al numero 055.9108255 nei seguenti giorni e orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Ufficio Tecnico, Ambiente e Protezione Civile

Riceve su prenotazioni contando il numero di cellulare: 3357730085, attivo nei giorni di martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e di giovedì dalle 10.00 alle 13.00.

Servizi Cimiteriali

I cimiteri del territorio sono regolarmente aperti. L’ufficio effettua un servizio di consulenza telefonica al numero 0559108316 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30. In caso di urgenza è possibile chiamare il numero di cellulare 3357730091

Polizia Municipale

L’ufficio è chiuso al pubblico, ma effettua un servizio di accoglienza anche attraverso il campanello esterno a cui dall’interno viene risposto nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 16 alle ore 18. In tali orari è possibile contattare l’ufficio al numero 055.9108236.