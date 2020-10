Zona stazione: ancora lavori notturni

Dalle 20 di mercoledì 28 ottobre alle 3 di notte di giovedì 29, scatta il divieto di transito veicolare e pedonale nella zona di piazza della stazione all’altezza delle intersezioni stradali con via Frà Guittone, via Guido Monaco e via Spinello.

Di conseguenza, i veicoli provenienti da viale Michelangelo avranno l’obbligo di proseguire in viale Pier della Francesca; via Lorentino d’Arezzo e via Madonna del Prato nel tratto che va da via Lorentino d’Arezzo a via Spinello diventano a doppio senso di circolazione; verranno chiusi gli accessi su piazzale della Repubblica per i veicoli provenienti da via Guido Monaco, che avranno l’obbligo di svolta in via Eritrea o in via Lorentino d’Arezzo, e per quelli provenienti di via Frà Guittone che avranno l’obbligo di svolta in via Eritrea.