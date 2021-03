21 marzo 2021: giornata mondiale della sindrome di Down

Celebrata sin dal 2005, è dal dicembre 2011 che l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha stabilito il 21 Marzo come giorno da dedicare al tema della sindrome di Down.

Quest’anno il Comune di Castiglion Fiorentino per ricordare questa data aderisce all’iniziativa lanciata da Heartbeatmovingchildren Alejandra Gutiérrez partner di EUfortrisomy21 – una comunità di genitori di bambini con sindrome di Down, uniti per promuovere i diritti dei loro figli e di tutti gli altri in 4 aree prioritarie: visibilità, non discriminazione, salute ed autonomia – e lo fa partecipando alla sfida “Danza per il 21 marzo”.

Verrà, infatti, divulgato in tutti i canali istituzionali e social il video realizzato sulle note di “Back on my feet”, l’ultimo singolo dell’artista francese Kimberose, con una coreografia realizzata insieme a persone con sindrome di Down, che ha come cornice lo splendido “Piazzale del Cassero”, con l’intento di coinvolgere quante più persone nel ballo di gioia e di festa.

Con questo video l’amministrazione comunale parteciperà, così, alla selezione, partita lo scorso 3 marzo, per la diffusione del progetto in sede europea. “Con la musica le persone con sindrome di Down riescono a mettere in luce la loro predisposizione per il ballo e riescono ad esprimere la loro gioia di vivere. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno risposto con entusiasmo al mio invito perché hanno fatto sì che anche il nostro Comune potesse dare il proprio contributo in un anno, il 2021, che per il richiamo al numero ‘21’ è dedicato proprio alle persone affette da Trisonomia 21, chiamata anche sindrome di Down” così conclude l’assessore alle Politiche Sociali Stefania Franceschini.