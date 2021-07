23enne investita da un pulman in centro ad Arezzo, trasferita in codice rosso a Siena

Alle ore 17:44 in via Roma, nel centro di Arezzo, un pulman della linea urbana ha investito una donna.

La persona coinvolta è una ragazza di 23 anni abitante ad Arezzo.

Attivati Automedica, Blsd Croce Bianca, Elisoccorso Pegaso 2, Polizia Municipale, Carabinieri, Vigili del Fuoco.

La ragazza è stata trasportata in codice rosso con Elisoccorso all’Ospedale le Scotte di Siena per politrauma.