30enne di Marciano della Chiana denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Vende metadone ad un tossicodipendente, 30enne colto sul fatto e denunciato dalla polizia municipale di Castiglion Fiorentino.

Da alcuni giorni era stato notato un via vai sospetto nella zona della stazione ferroviaria. Il fatto non è sfuggito alla polizia municipale che ha subito dato il via a una serie di servizi di controllo in borghese.

Gli agenti, nel corso di appostamenti e pedinamenti, si sono resi conto come l’uomo, un 30enne residente a Marciano della Chiana, si fosse recato al Sert presso la Casa della Salute di Castiglion Fiorentino per ritirare, come di routine, la dose di metadone prevista per persone tossicodipendenti.

In questo periodo di emergenza sanitaria tuttavia il protocollo prevede una somministrazione meno frequente ma in piu dosi in una volta. Secondo quanto appurato dalla polizia municipale, il 30enne, dopo aver ricevuto il metadone, ha tenuto per se due dosi e quattro le ha vendute ad un uomo con problemi di tossicodipendenza residente nel comune di Arezzo.

Nell’atto dello scambio il 30enne, PD le sue iniziali, è stato però bloccato dagli agenti che lo hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per il “cliente” è scattata la sanzione amministrativa prevista per il consumo. L’operazione, coordinata dal comandante della polizia municipale Marcellino Lunghini, risponde alla necessità di stroncare ogni possibile mercato di spaccio in città e garantire la sicurezza dei cittadini.