A Castiglion Fiorentino “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”

Tornare a scuola è come riaprire un libro al segno in cui lo si era interrotto, pronti a scoprire cosa i nuovi capitoli racconteranno. Con questo stesso spirito è tornato “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, per accompagnare i più giovani in nuove, fantastiche esplorazioni attraverso i libri e la lettura.

L’ottava edizione si è tenuta la scorsa settimana, dal 15 al 20 novembre 2021. L’invito è lo stesso, anno dopo anno: ideare e organizzare iniziative di lettura a voce alta, per condividere e accendere negli studenti il piacere di leggere. “Leggere è un gioco” e come tutti i giochi è un divertimento, ma per trarne il massimo beneficio occorre conoscerne e padroneggiarne le regole.

È stato questo il tema istituzionale dell’edizione 2021 di Libriamoci: “un invito a riflettere sulla duplice natura della lettura come occasione di svago e strumento di crescita, mettendo l’accento non solo su chi legge ma anche su chi, con dedizione e cura, insegna a farlo”. L’Istituto Comprensivo “Città di Castiglion Fiorentino” ha aderito, come ogni anno, all’iniziativa, per questo lo scorso venerdì, 19 novembre, il sindaco Agnelli e l’assessore Franceschini si sono dedicati a momenti di lettura per i bambini delle classi prime e seconde della Primaria “Ghizzi”.

Se pur in momenti diversi, i piccoli alunni hanno ascoltato storie e filastrocche in rima visto che il tema di quest’anno è stato proprio “Giochi diVersi” in modo da combinare parole e suoni dando vita a espressioni e forme sempre nuove che appassionano tanto i nostri piccoli ascoltatori. Quest’anno, inoltre, sono state proposte, dalla professoressa Manuela Kelly Calzini Senior della Academic Trinity College London Italy, Teacher Trainer e Storyteller, momenti di Storytelling e Nursery Rhimes in Lingua Inglese.

“Grazie alla lettura i nostri bambini hanno la possibilità di viaggiare con la fantasia e scoprire il meraviglioso mondo dell’immaginazione. Accanto a questo lato ludico la giornata che abbiamo vissuto li aiuterà a sviluppare la propria personalità, il proprio carattere ed il senso critico. Dunque non potevamo certamente far mancare il nostro supporto e la nostra presenza all’iniziativa ‘Libriamoci’ che si è tenuta anche quest’anno” dichiara l’assessore all’Istruzione, Stefania Franceschini.