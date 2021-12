A Montevarchi arrivano le opere del pittore Antonio Ligabue

Sarà inaugurata mercoledì alle ore 18.30 nella sala espositiva del Palazzo del Podestà la prima rassegna dal titolo “Capolavori di Passaggio” ideata da Giovanni Faccenda che in questa sua prima uscita, ospiterà 4 opere del pittore Antonio Ligabue, provenienti da due collezioni private.

“Da tempo, Antonio Ligabue ha smesso di essere, agli occhi dei più sensibili, soltanto una leggenda. Al mito fiorito, nell’immaginario popolare, intorno al personaggio, si è presto imposta la poesia toccante che abita le fondamenta della sua arte…” si apre così la brochure che introduce alla visita delle opera nella sala espositiva del Palazzo del Podestà che accoglierà anche tutta la biografia dell’artista, oltre a sue fotografie molto suggestive in bianco e nero.

Le 4 opere esposte sono “Autoritratto con sciarpa rossa” del 1956, “Fenicotteri” del 1932, “Tigre” del 1942, e “Aratura” del 1934.

Anche da questa piccola rassegna di capolavori, emergono chiaramente alcune delle caratteristiche dell’artista. Tra tutte la solitudine che insiste in lungo e largo nella storia di Ligabue; poi il suo stato di isolamento, prima accettato e poi scelto come difesa per salvaguardare la propria radice interiore, una sorta di necessario raccoglimento per la realizzazione della sua indole creativa; infine la pena esistenziale che prova chi avverte sulla propria pelle il rifiuto degli uomini e per questo, forse, a sua volta decide di rifiutarli. C’è in Ligabue un pregiudizio verso l’umanità in genere, diversamente dal suo libero e naturale rapportarsi nei confronti degli animali.

Per la prima volta in Valdarno sarà dunque possibile ammirare alcune opere del grande artista italiano.

La rassegna resterà aperta dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 con il seguente orario: venerdì e sabato ore 16/19; sabato, domenica e festivi ore 10/13 e 16/19. L’accesso sarà gratuito e sarà necessario mostrare il green pass.

E’ questo dunque il primo appuntamento con “Capolavori di passaggio” a cura di Giovanni Faccenda che permetterà nel corso del 2022 una serie di altri eventi caratterizzati dalla presenza di grandi artisti sia italiani che internazionali che saranno ospitati all’interno dello spazio espositivo di piano terra del Palazzo del Podestà.

Tutto questo grazie agli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di eventi e iniziative per tutto il periodo natalizio: Estra, Valdichiana Village, Camera di Commercio, Consiag, Publiacqua, CCN Vie di Montevarchi, Banca del Valdarno, Unicoop Firenze, Sakura, Edilmarket, Marziali, Dolif, Picchioni Surgelati, COOPerativa di Levane, Zenzero