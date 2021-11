A Montevarchi “Connessi in buona compagnia” grazie alla tessera sanitaria

Si tratta di una giornata che intende promuovere l'alfabetizzazione digitale per i cittadini (soprattutto per gli over 65).

Sabato 20 novembre si svolgerà la giornata dal titolo “Connessi in buona compagnia” promossa dalla Regione Toscana all’interno degli enti che ospitano i progetti del servizio civile regionale delle Botteghe della Salute. Si tratta di una giornata che intende promuovere l’alfabetizzazione digitale per i cittadini (soprattutto per gli over 65).

Anche nel Comune di Montevarchi è attivo presso l’Urban Center in via dei Mille, 7 (all’interno dell’Ufficio Incomune) il servizio civile regionale delle Botteghe della Salute e nella mattina di sabato 20 novembre sarà possibile per i cittadini usufruire dei seguenti servizi digitali: l’attivazione della Tessera Sanitaria ( anche per minori e soggetti sottoposti a tutela); ottenere la ristampa del PIN/PUK della Tessera Sanitaria per chi lo avesse perso.

E’ importante sottolineare l’importanza dell’attivazione della Tessera Sanitaria per i minori, in quanto per loro non è possibile rilasciare SPID e l’accesso al fascicolo sanitario (per i risultati delle analisi, tamponi, prenotazioni CUP, ecc.) dalla App “Toscana Salute” è possibile solo con SPID e la Tessera Sanitaria (nella App, a differenza del sito Web non consente l’accesso con CIE). Sabato 20 novembre presso l’Ufficio Incomune all’Urban Center sarà possibile dunque attivare la Tessera Sanitaria dalle ore 8.30 alle ore 12.30 senza appuntamento.

Sarà allestita una specifica postazione che effettuerà tale servizio usufruendo dei volontari del Servizio Civile Regionale legato al progetto delle Botteghe della Salute. Successivamente il servizio sarà effettuato sempre dall’Ufficio Incomune dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 previo appuntamento chiamando il numero 055.9108246, oppure scrivendo una mail a [email protected] oppure contattando lo sportello attraverso il servizio di chat attivo sul sito www.comune.montevarchi.ar.it

Si ricorda inoltre che presso i servizi offerti dalla Bottega della Salute a Montevarchi è possibile anche ricevere informazioni sull’utilizzo di SPID (rilasciato dall’Ufficio Incomune) e CIE (Carta di Identità Elettronica), ricevere informazioni sul rilascio di certificati online, dare un supporto ai cittadini per la registrazione sulla piattaforma Autolinee Toscane per il rilascio di abbonamenti agevolati per over 65 o studenti e tutto quanto concerne l’alfabetizzazione digitale nella Pubblica Amministrazione.