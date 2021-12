A Natale nuovi contributi a supporto delle attività economiche

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, l’amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino ha previsto misure di sostegno alla liquidità delle imprese stanziando 40 mila euro per il rimborso degli interessi sui finanziamenti erogati a favore delle imprese.

“Visto il numero delle domande pervenute lo scorso anno e l’apprezzamento riscontrato dal mondo produttivo per l’iniziativa oltre che la considerevole richiesta, abbiamo deciso di riproporre la misura anche per questo anno, mostrando vicinanza al territorio attraverso progetti che sono di aiuto concreto alle nostre micro e macro aziende del tessuto urbano produttivo ” dichiara l’assessore alle attività produttive, Francesca Sebastiani. Le imprese potranno provvedere alla richiesta presentando l’apposito modulo che da lunedì 6 Dicembre sarà disponibile nel sito del Comune; la richiesta dovrà pervenire entro il 24 Dicembre e consentirà di ottenere il rimborso anticipato della quota di interessi dovuta dal 13esimo al 24 mese.

“Ancora una volta cerchiamo, con misure concrete, di sostenere lo sviluppo e gli investimenti nel nostro territorio con particolare attenzione per quelle aziende che hanno deciso di accedere al credito al fine di consolidare e rilanciare la propria attività, dopo i duri mesi del 2020 che avevano visto le chiusure forzate di alcuni settori merceologici. Tale iniziativa, che non sarà l’unica, assume ancor più rilevanza perché effettuata in occasione delle festività natalizie, a dimostrazione che non vogliamo mai abbassare l’attenzione verso le nostre attività commerciali e artigianali poiché le ricadute economiche negative di questa pandemia non sono ancora superate” conclude il vicesindaco con delega al Bilancio Devis Milighetti.